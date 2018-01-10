Украина прорывается в Европу, реформируется и воюет

10.01.2018 19:10

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, подвёл для «Донбасса» итоги 2017-го и сделал прогноз на новый, 2018 год.

Прорыв на европейском направлении

Владимир Вячеславович отмечает, что 2017 год был сложным и неоднозначным для Украины (впрочем, как и для всего мира). Но для нас он всё же оказался более результативным, чем 2016-й.

«Главное событие прошедшего года для Украины - предоставление нашей стране безвизового статуса в отношениях с ЕС. Сотни тысяч украинцев уже смогли воспользоваться этой возможностью. Ещё большее значение «безвиз» будет иметь в перспективе, так как расширяет для граждан Украины возможности для развития профессиональной, экономической, туристической и различной социальной активности в странах Евросоюза», - отмечает эксперт.

Второе значимое событие также связано со сферой внешней политики.

«С помощью европейских друзей Украины и благодаря огромным усилиям президента Украины и отечественной дипломатии удалось завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС - и с сентября оно работает в полном объёме. Украинскому бизнесу ещё предстоит адаптироваться к европейским рынкам, но уже сейчас Евросоюз стал главным торговым партнёром Украины», - подчёркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, оба этих события показывают, что Украина последовательно продвигается по пути европейской интеграции, успешно решив промежуточные задачи.

«Теперь нам предстоит длительная, напряжённая и будничная работа по выполнению Соглашения об ассоциации (и здесь, пока, к сожалению, наблюдается определённое отставание)», - считает глава ЦППИ «Пента».

Запустили важные реформы

Во внутренней политике ситуация оказалась более противоречивой, чем во внешней, отмечает Владимир Фесенко.

«Год начинался и завершался шумными и достаточно масштабными политическими акциями, - напоминает он. - В январе-феврале это была так называемая «торговая блокада» на Донбассе, в октябре-декабре - уличные протестные акции в Киеве противников президента Украины Петра Порошенко и сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. В целом уровень внутриполитической конфликтности несколько возрос. Однако каких-либо серьёзных политических кризисов удалось избежать».

Второй год подряд продолжает постепенно выздоравливать, хотя и медленными темпами, украинская экономика.

«В прошедшем году было реализовано решение о повышении в два раза минимальной заработной платы. Осенью было принято решение о повышении пенсий для большей части пенсионеров. Темпы роста отечественной экономики несколько снизили негативные последствия уже упомянутой «торговой блокады» на Донбассе и национализации предприятий с украинской юрисдикцией на неконтролируемых территориях этого региона», - отмечает глава ЦППИ «Пента».

Правительство подготовило и успешно провело через парламент целый ряд реформ - образовательную, пенсионную, медицинскую.

«Впервые за все последние годы правительству удалось вовремя - в начале декабря (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса) и без особых проблем утвердить в парламенте бюджет страны на будущий год, - напоминает Владимир Фесенко. - Ранее это происходило «под ёлочку», в канун новогодних праздников, в ходе ночных голосований и кулуарных политических торгов. Премьер-министр Владимир Гройсман, наверняка, доволен итогами 2017 года. Его правительству удалось не только удержаться, но и укрепить свои позиции, а также провести через парламент все важные правительственные инициативы».

«В 2017-м начались структурные трансформации в судебной системе, - продолжает Владимир Вячеславович. - К концу года завершилось формирование нового состава Верховного Суда Украины. Произошло также обновление его структуры и функций. Принят и новый закон о Конституционном суде. Как это всё скажется на функционировании нашей судебной системы, увидим в ближайшие годы».

В прошедшем году явно активизировалась и работа правоохранительных органов. Большой политический резонанс приобрели антикоррупционные дела против руководителя Государственной фискальной службы Насирова, экс-нардепа Мартыненко, «янтарное дело», а также лишение целого ряда парламентариев депутатской неприкосновенности по представлению Генпрокуратуры.

«Правда, повышенная активность НАБУ привела и к резкому усилению политической борьбы вокруг новых антикоррупционных институтов, а также к межведомственным конфликтам правоохранительных органов», - подчёркивает Владимир Фесенко.

Грядут политические и антикоррупционные разборки

Во внутренней политике будет сказываться приближение президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в 2019 году.

«В начале 2018-го возможен новый всплеск политических противостояний, - считает Владимир Фесенко. - Антипрезидентская оппозиция попытается добиться досрочных выборов. Но если ничего форс-мажорного не произойдёт, то после летних каникул страна начнёт стремительно вкатываться в предвыборную кампанию. А уже с осени начнётся карнавальный парад будущих кандидатов на пост президента Украины».

Кроме того, по мнению руководителя ЦППИ «Пента», в наступившем году нас ожидает много бурных событий вокруг антикоррупционных институтов и в сфере борьбы с коррупцией.

«У НАБУ и САП будут новые резонансные дела с высокопоставленными фигурантами. Начнутся и судебные процессы по предыдущим громким антикоррупционным делам («Насиров», «Мартыненко», «янтарное дело»). Если некоторые суды по этим делам затянутся до начала президентской избирательной кампании, то кого-то из фигурантов резонансных дел придётся принести в жертву, чтобы показать конкретные результаты борьбы с коррупцией», - считает Владимир Фесенко.

В предвыборный год, по его словам, не стоит ожидать новых больших реформ. «Правительство Владимира Гройсмана в 2018-м сосредоточится на практической реализации реформ, принятых осенью 2017-го, - говорит Владимир Вячеславович. - И для президента, и для правительства приоритетными в 2018-м будут социальные программы. Однако ресурсы для их реализации будут ограничены - прежде всего, потому, что существенно возрастут выплаты по внешним долгам».

При некризисном развитии событий маловероятно, что в этом году произойдёт смена правительства.

Ситуация на Донбассе может накалиться осенью

На Донбассе, по мнению Владимир Фесенко, не произошло в прошлом году каких-либо принципиальных изменений в лучшую сторону. Скорее - наоборот.

«Война напомнила о себе даже в тылу - в виде ряда терактов в Киеве, Харькове и Мариуполе. В феврале произошёл резкий всплеск военных действий, особенно в районе Авдеевки, - напоминает политолог. - Так называемая «торговая блокада» на Донбассе и национализация предприятий с украинской юрисдикцией на неконтролируемых территориях этого региона привели к ещё большему разрыву экономических и социальных связей. Военная ситуация постоянно колебалась от периодических «перемирий», которые никогда полностью не соблюдались, к локальным обострениям. К концу года напряжение даже возросло, в том числе в связи с выводом российских представителей из Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения огня (СЦКК)».

Но завершился 2017-й на позитивной ноте: накануне нового года были достигнуты договорённости об очередном перемирии, что значительно снизило обстрелы. Кроме того, состоялся самый большой обмен пленными за последние три года.

«В переговорном процессе по конфликту на Донбассе главной темой стала возможность миротворческой миссии ООН в этом регионе, - продолжает Владимир Фесенко. - Но прорыва в решении этого вопроса не произошло. Не помогло и назначение спецпредставителя США по Украине. Им стал опытный американский дипломат Курт Волкер. Он проявил повышенную активность, что несколько компенсировало зависание переговоров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия). Но из переговорного ступора, вызванного неуступчивостью России, выйти не удалось».

Руководитель ЦППИ «Пента» признался, что не ожидает в 2018-м каких-либо кардинальных изменений касательно разрешения конфликта на Донбассе.

«Уже есть признаки нового охлаждения отношений между Западом и Россией (новые санкции США против России, недопуск РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018). И это всё - под президентские выборы в России, которые должны состояться в марте этого года, - отмечает Владимир Фесенко. - В этих условиях маловероятно достижение конструктивного компромисса по разрешению конфликта на Донбассе, в том числе и по миротворческой миссии ООН в этом регионе. Напротив, есть опасения, что Владимир Путин, готовящийся легализовать четвёртый срок своих президентских полномочий, может вновь поиграть великодержавными мускулами».

Но есть, по словам эксперта, и сдерживающий фактор.

«В июне-июле в России должен пройти Чемпионат мира по футболу-2018. Любое серьёзное обострение военных действий на Донбассе, либо другие агрессивные действия Кремля могут привести к срыву проведения ЧМ-2018 в РФ, - считает Владимир Вячеславович. - Сомневаюсь, что Путин пойдёт на такой риск, с учётом его пристрастия к глобальным спортивным событиям на территории России. Поэтому до лета 2018-го ситуация на Донбассе, скорее всего, останется в нынешнем виде. А вот осенью может появиться повод для обострения военно-политического положения в этом регионе. В ноябре в марионеточных псевдо-республиках (так называемых «ДНР» и «ЛНР») готовятся провести очередные выборы своего руководства, что будет воспринято в Украине (и не только), как грубейшее нарушение Минских соглашений, и негативно повлияет на ход переговорного процесса».

Подготовил Андрей КРИВЦУН.