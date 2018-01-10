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В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала о грядущих сильных морозах
В среду и четверг, 10 и 11 января соответственно, в Украине будет наблюдаться холодная погода без осадков. Но, как пишет replyua.net, по словам синоптика Наталии Диденко, уже с пятницы, 12 января погода в стране начнет резко изменяться. По предоставленной ею информации, в некоторых регионах государства будет наблюдаться резкое понижение температуры.
По словам Наталии Диденко, в некоторых регионах Украины температура воздуха опустится до десяти градусов ниже ноля. Завтра, 11 января на территории нашей страны ожидается от минус двух до минус семи градусов по Цельсию, но в северо-восточных регионах может быть похолоднее. Днем температура воздуха прогреется от ноля до плюс двух градусов. На Закарпатье будет теплее всего. В Киеве осадков не предвидится. Температура в столице Украины будет колебаться от минус двух до минус четырех градусов.
Согласно словам синоптика Натальи Диденко, с конца недели на востоке и севере Украины в ночное время температура воздуха может опуститься до -10… -11 градусов Цельсия. Насколько известно, изменение погоды в Украине обусловлено движущимся с Европы в нашу сторону антициклоном. Ранее сообщалось, что с субботы, 13 января 2018 года в Украину придет настоящая зима.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, погода, похолодание
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