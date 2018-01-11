Дочь убитой Ноздровской подозревает, что преступление совершил не Россошанский

11.01.2018 10:49

В версии следствия по убийству юристки Ирины Ноздровской много нестыковок, которые дают основания не верить в то, что убийцей женщины является арестованный подозреваемый Юрий Россошанский.

Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказала дочь погибшей юристки Анастасия Ноздровская.

"Эта версия не вызывает у меня доверия. Россошанский рассказал, что у него с моей мамой на остановке началась перепалка, после чего он достал нож. Но есть нестыковки. По нашим подсчетам, мама приехала на остановку где-то в 17:40 – 17:45 . Когда на часах было 18:10, мы поняли, что что-то не так, и пошли на остановку ее встречать. Эксперты говорят, что у мамы была большая кровопотеря от полученных ран. Но мы на остановке никакой крови не видели", – отметила Анастасия.

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Она также обратила внимание на утверждение Россошанского о том, что он нес на плече убитую женщину полтора километра.

"Позже по этому пути никакой крови мы тоже не увидели. Все это вызывает сомнения", – сказала Анастасия Ноздровская.

Я вовсе не выгораживаю Россошанского, но предполагаю, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство. Потому что других подозреваемых не было. А взамен могли предложить, что его сын отсидит за совершенную ДТП каких-то 2 года, и все – выйдет на свободу. Но это только моя версия ...,

– предположила дочь убитой юристки.

Напомним, 1 января в Киевской области в реке нашли мертвой и раздетой Ирину Ноздровскую – сестру погибшей в резонансном ДТП Светланы Сапатинской. По данным экспертизы тела, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

9 января суд взял на 2 месяца под стражу Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве Ноздровской. Отметим, что подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ноздровской и находится в СИЗО.