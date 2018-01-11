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Еврокомиссия не даст Украине транш в 600 миллионов евро – не выполнены поставленные условия

11.01.2018 09:02
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Еврокомиссия не даст Украине транш в 600 миллионов евро – не выполнены поставленные условия

Европейский Союз оценивает возможность предоставления Киеву макрофинансовой помощи. Не выполнены 4 из 21 условий для получения денег. Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи - прогноз неутешительный, передает "Укринформ".

Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли. Еврочиновник заявил: "Во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом о перспективах оказания Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи". По мнению Мингарелли, ЕС не может выделить деньги, поскольку правительство Украины не выполнило 4 из 21 условия. Уже в ближайшее время глава Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер прилетит в украинскую столицу, чтобы обговорить направлений дальнейшего сотрудничества с Украиной. Напомним, о задержке очередного транша стало известно в декабре прошлого года. Названы те самые "четыре условия", невыполнение которых мешают правительству получить финансовую помощь Евросоюза.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, транш
 
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