- “Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро”, – В сети появилось признание в убийстве Ноздровской15:04
- Ахметов задолжал кипрской компании 760 миллионов долларов за "Укртелеком"14:22
- Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці14:16
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- В Украине запретили опасный омыватель стекла13:30
- Дочь убитой Ноздровской подозревает, что преступление совершил не Россошанский10:49
- В России подготовили очередную подлость для украинцев из Крыма09:36
- Еврокомиссия не даст Украине транш в 600 миллионов евро – не выполнены поставленные условия09:02
- Новый запрет для украинских водителей08:48
Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
Першою і найбільшою небезпекою, загрозою для існування українців та їх держави завжди були не вороги, а самі ж українці.
Ми багато разів перемагали ворога на полі битви, здобуваючи там свою свободу, але потім пересварювались між собою і здавались фактично без бою тим самим ворогам, яких перемагали у битвах ще вчора.
Війну і загалом право на свою власну суверенну державу ми значно частіше програвали не в вирішальних битвах, не на полі бою, а у власних суперечках, чварах, власній продажності та любові до наживи. У нездатності домовитись між собою та поділити цю наживу, владу і державність, здобуту у черговій війні.
Поки не змінюється ситуація і сьогодні. Головною бідою і загрозою для нас є навіть не наші вороги, а те, що ми ніколи не можемо домовитися між собою. А те, що ми не можемо монолітно згуртуватися навіть заради протидії явному ворогу.
Наші проблеми не в тому, що ми фізично не маємо сил і можливостей для того, щоб вигнати з України Московський патріархат. Реальних сил і можливостей для того сьогодні було б цілком достатньо. Значно складніше, ніж вигнати Московський патріархат фізично, знову не продатися йому.
Просто не взяти у московських грошей у вирішальний момент, яких у них вистачає. А також не почати звинувачувати один одного в тому, посилаючись на безпідставні чутки, і не пересваритися за доброю українською традицією у вирішальний момент.
Наше первинне болюче українське питання сьогодні не у Московському патріархаті, а створення Єдиної Української Церкви.
У разі об'єднання українських церков церква російська безповоротно і назавжди втратить тут ініціативу. Більше в неї просто не буде в нашій державі шансів. І після того її діяльність, її вплив на нашу державу і наше суспільство невпинно піде тільки на спад.
Але об'єднатись навіть перед обличчям, перед загрозою спільного небезпечного ворога, хоча б на час вирішальної боротьби з ним заради свого власного виживання та подальшого існування поки ще не може ані українська церква, ані українське суспільство.
Источник 24tv.ua
Теги: Донбасс, война, украинцы, враг
- Бомбардировки НАТО в Ливии убили 11 мирных жителей
- Боевики несут большие потери в зоне АТО
- В Санкт-Петербурге поставили памятник "неизвестному солдату", погибшему на Донбассе в "мирное время".
- Взрывоопасный юг Донетчины: как военные сражаются с наследием войны
- Как украинки защищают свою страну
- На линии огня: Пески осыпают фосфорными бомбами и бронебойными пулями
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 11 января09:17
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов08:21
- “Папахи по дороге не пропейте!” - соцсети “взорвала” новая угроза казаков “ДНР” захватить Киев07:51
- Ущерб в результате военных действий на Донбассе оценен в 13 млрд гривен21:41
- Джиллиан Андерсон решила завязать с "Секретными материалами"15:45
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Tesla начала серийное производство "солнечной черепицы"15:15
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро”, – В сети появилось признание в убийстве Ноздровской15:04
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- Фред продлил контракт с «Шахтером»14:30
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- Машины разогревать зимой опасно — эксперт08:55
- Реформа подкинула проблем: Как теперь заработать на пенсию08:42
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?