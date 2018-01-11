Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Паспортная проблема: украинцев призвали не планировать поездки за рубеж

11.01.2018 21:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Паспортная проблема: украинцев призвали не планировать поездки за рубеж

Государственная миграционная служба призвала украинцев не планировать зарубежные поездки без наличия действующего заграничного паспорта.
Об этом заявили в пресс-службе ГМС.
"Сейчас задержка в выдаче продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к какому-либо посредников, которые обещают любые конкретные сроки изготовления паспорта", - следует из сообщения.
Отмечается, что на полиграфическом комбинате "Украина" начата плановая замена сертификатов, которая повлечет необходимость обновления даты и повторного отправления данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.
"Данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались ранее. После повторного направления в онлайн-сервисе "Проверка оформления паспорта" изменится дата отправки данных на персонализацию, но это никоим образом не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации", - добавили в ГМС.
Также в миграционной службе отметили, что в январе 2018 года на полиграфкомбинате "Украина" запланирован запуск дополнительной линии персонализации паспортов, благодаря чему в течение ближайших месяцев постепенно восстановится плановая выдача загранпаспортов сроком до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, паспорт, проблема, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх