Погода на четверг: В Украине ожидается снег, местами с дождем

11.01.2018 08:16

В четверг, 11 января, на западе, востоке и частично севере Украины ожидаются снег, местами – с дождем. Максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +7 градусов, на севере - от -1 до +2, на востоке – от 0 до +2, на юге – от +1 до +4, в центре от -1 до +2.

В Киеве дневная температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.