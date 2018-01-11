Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия готова вернуть Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма – Путин

11.01.2018 20:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия готова вернуть Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма – Путин

По словам российского предзидента, украинские военные могли бы приехать и забрать военную технику, а также помочь с утилизацией боеприпасов
Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств, пишет Сегодня.
"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", – заявил Путин.
По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
"Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", – заявил президент РФ.
Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.
"Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", – заявил президент России



Теги: Донбасс, Крым, возвращение, корабли, самолеты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх