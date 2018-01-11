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Россия готова вернуть Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма – Путин
По словам российского предзидента, украинские военные могли бы приехать и забрать военную технику, а также помочь с утилизацией боеприпасов
Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств, пишет Сегодня.
"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", – заявил Путин.
По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
"Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", – заявил президент РФ.
Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.
"Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", – заявил президент России
Теги: Донбасс, Крым, возвращение, корабли, самолеты
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