В Украину ездить опасно! Власти США советуют своим гражданам ездить в Украину с осторожностью

11.01.2018 08:32

Государственный департамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию – воздерживаться.

Об этом свидетельствуют опубликованные 10 января новые рекомендации, включающие предостережения относительно рисков в той или иной стране, сообщает DW.

Так, все страны были поделены на 4 группы. В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в том числе Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме России, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Что касается Украины, то она оказалась во второй группе, где, по оценке американских властей, необходима повышенная осторожность из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками".

Кроме того, в этот список попал ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию. Также ко второй группе внесены Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и другие государства.

Что касается третьей группы, в которую попала Россия, то власти США рекомендуют пересмотреть путешествия в указанные в этой группе страны. В Госдепартаменте такую ​​оценку объяснили тем, что в России сохраняется опасность терроризма, а американские граждане там "часто" подвергаются различным притеснениям.

Добавим, что к этой же, третьей, группе по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Также американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории из-за потенциальной опасности для жизни. Среди этих стран оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств

Источник 24tv.ua