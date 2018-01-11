"Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках

11.01.2018 14:10

Он мечтал встретить Новый год с семьей. Мечтал, чтобы жена родила ему мальчика. Совсем скоро он должен был покинуть адский Донбасс и отбыть на лечение. Он покинет его, но в гробу

Что вы чувствуете, когда теряете родных, близких? Здесь трудно передать что-то словами. И не дай Бог это пережить... Но наша жизнь не идеальна. И наряду с прекрасными моментами мы часто переживаем боль потерь. Особенно теперь, когда в Украине война.

Вчера огромную потерю ощутили три дочери, которые уже не увидят своего папу. На Донбассе погиб "Зеленый" с 34-го батальона.

Геннадий Петрович Вегера родился 19 мая 1980 года в Хмельницкой области, селе Куриловка. Учился в Полтаве. В 1998-2000 годах служил в 3 полку спецназа в Крыму, а потом на шесть лет пошел в специальное подразделение военизированной охраны.

Когда началась война на Донбассе, Гена ушел на фронт. Жена была против, сожгла все документы. Гена через друзей восстановил их и все-таки пошел на Донбасс. Сначала это был батальон "Батькивщина", а затем 34 батальона 57 бригады ВСУ.

Он ушел, даже несмотря на проблемы со здоровьем. Хотя все давалось ему слишком тяжело. "Зеленый" любил больше всего на свете своих девушек. Трех дочерей и жену. Вот, как он рассказывал про первые месяцы без них.

- Особенно тяжело дался мне первый Новый год и вообще первые месяцы на передовой. Не мог звонить домой часто, были тяжелые бои. Не было возможности. А в первую новогоднюю ночь на фронте думал, что с ума сойду. Только далеко за полночь услышал голоса своих родных. Плакал, честно скажу. У меня три дочки, люблю их. Помню, как на первое сентября младшая дочка пошла в первый класс. У меня тогда был сумасшедший бой. После боя набрал дочь, она взяла телефон, и мы вместе провели полтора часа на торжественной линейке. Полтора часа слушал выступление детей. И снова плакал. Стало жалко, что я на войне, а моя детка сама, без отца...

"Зеленый" был счастливчиком судьбы до определенного момента. Сколько раз он мог погибнуть - не счесть. Первый выезд на передовую едва не закончился для него трагически.

- Заступив на позиции, начали окапываться. Там была ровная местность, поэтому нужно было куда-то спрятаться в случае обстрелов. Людей не хватало, копали много. На позиции у нас стоял огромный армейский бинокль, который был развернут в направлении Горловки. Копая увидел, как к нам на расстояние триста метров подъехал автомобиль. Из него вышло три человека с автоматами и начали бежать к нам. Я посмотрел на них и, думая, что это наши, крикнул: "Повязки наденьте, потому что еще свои пристрелят". В то время украинские бойцы носили белые повязки, чтобы отличаться от врага. Они остановились, переглянулись и дальше продолжили бежать к нам. Я подошел к биноклю посмотрел на них и увидел, что они во вражеской форме. Развернулся, начал бежать к автомату, который лежал на бруствере. В тот момент, когда схватил его рукой, нога зацепилась за камень, я начал падать в окоп. И тут пуля прошла прямо над головой. Если бы не споткнулся о камень, лежать мне с пробитой головой в сырой земле.

Гена побывал во всех горячих точках Донбасса. Несколько раз был ранен. Он неоднократно рассказывал, что война для настоящих бойцов закончится только победой над оккупантами.

С весны прошлого года "Зеленый" находился в районе ДАП. Он любил рассказывать интересные истории с фронта.

- Как-то утром я с командиром первого взвода третьей роты вышли поближе к сепаратистам и посередине между нашими и их позициями прицепили флаг Украины! Ох они свирепствовали! Долго пытались сбить его, даже пробовали доползать до этого места, и мы отсекали их.

"Зеленый" потерял много друзей на войне.

- Самое обидное, когда теряешь своих друзей. Ко всему привыкаешь. Не можешь привыкнуть только к смерти собратьев... Помню, как мы пошли ставить противотанковые мины. В одной группе "Киргиз" и "Синица", в другой я с побратимом. Мы шли на расстоянии десяти метров друг от друга. Нас разделял холм. Повсюду была большая трава. И ребята не увидели спрятанную там мину. Нас не задело, холм защитил, просто взрывной волной отбросило назад. Однако "Киргиз" и "Синица" погибли на месте. До этого времени эти моменты перед глазами. И "Панда"... Три пулевых в шею. Позвоночник перебит. Он погиб недалеко от меня. Юрка, позывной "Малыш"... "Птица", снайпер попал в голову...

А совсем недавно его жене приснился сон, что Геннадий погиб. Она плакала, начала звонить к любимому. Он не отвечал. В окопе связи не было.

Он мечтал встретить Новый год с семьей. Мечтал, чтобы жена родила ему мальчика. Совсем скоро он должен был покинуть адский Донбасс и отбыть на лечение.

Он покинет его, но в гробу.

10 января 2018 года, выполняя боевое задание, "Зеленый" погиб в поселке Пески Донецкой области. Дома его так и не дождались три очаровательные дочери.

Вечная память. Царство Небесное тебе, друг!

Источник 112.