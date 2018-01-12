Бедность наше все: действительно ли экономика Украины растет

12.01.2018 19:12

И украинцы снова первые. Правда, на этот раз в антирейтинге Всемирного банка. 38% – такое падение ВВП за годы независимости зафиксировали международные эксперты. Это худший результат в мире.

Последние годы ситуация медленно, но меняется. Президент и правительство настроены оптимистично и говорят, что даже 2% роста – это уже успех. Однако, экономика росла бы быстрее, если бы провели реформы и боролись с коррупцией, как того требуют зарубежные доноры.

По данным Всемирного банка, на одного украинца приходится 2185 долларов США, что всего на 10 долларов больше, чем в африканской Нигерии. Хотя еще в 1991-м среднестатистический украинец был в 5 раз богаче нигерийца.

За эти 25 лет наши соседи из центральной Европы вышли из общей серой советской шинели. И буквально ворвались в число государств с гораздо более высоким уровнем жизни. Чем мы хуже?

– произнес в одной из своих речей президент Петр Порошенко.

Ответ прост. За годы суверенитета украинцы не то что не смогли перестроить экономику, а наоборот – разрушали. За это время ВВП уменьшился на 38%. По данным Всемирного банка, это наихудший в мире результат.

"Отставание от мировой экономики, и от стран-соседей продолжает увеличиваться", – указал генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

За 2014-15 годы украинская экономика упала на 16,5%. После такого кризиса ВВП должен был бы вырасти на 5-7%. Но имеем лишь +2%. И, согласно прогнозам Всемирного банка, такой темп восстановления будет и в следующие 3 года.

Только для того, чтобы почувствовать свое благосостояние на уровне 2013 года, нашей экономике понадобится 6-7 лет,

– считает старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

Украинское правительство и президент заявляют, что украинская экономика медленно растет из-за агрессии России. Мол, нам понадобилось много времени и усилий, чтобы прийти в себя и переориентировать экономику с российских рынков на европейские.

"За период 2012-2016 годов мы потеряли 34 миллиарда долларов украинского экспорта", – сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Однако пока не видно, чтобы правительство ставило в приоритеты рост инвестиций. В 2017 году приток иностранных денег едва превысил 2 миллиарда долларов. Для страны таких масштабов, как Украина, он должен составлять минимум 5 миллиардов ежегодно. Но для этого совершенно нет условий.

Ведь тогда Национальный банк должен был бы отменить все препятствия на валютном рынке и ввести свободное обращение капитала. Фонд госимущества – распродать на прозрачных конкурсах сотни государственных предприятий. Это уже давало бы 5-процентный рост. А если бы депутаты еще и отменили мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, то уже имели бы 8-процентный рост экономики.

Ну и главное – борьба с коррупцией. Кто-то сказал бы, что это вишенка на торте. Но на самом деле, это тарелка, без которой наша украинская экономика, как мы видим, крошится и разваливается.

Чтобы инвестор вложил деньги в расширение производства, он должен быть уверенным в правах собственности на собственное производство, чтобы права собственности были защищены,

– отметил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

Всемирный банк в докладе о влиянии коррупции на рост ВВП отметил: если украинцы не будут требовать от властей побороть взяточничество и кумовство, то через 20 лет уровень жизни населения будет на 70% ниже среднеевропейского.

Если мы выйдем на среднеевропейский уровень контроля коррупции, то тогда мы можем рассчитывать на 50% от среднеевропейского показателя,

– уверен член совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

Каждый шаг в сторону преодоления коррупции будет прибавлять по 1% роста ВВП. И уже к 2040 году покупательная способность украинцев вырастет в 10 раз и на каждого гражданина будем иметь минимум 20 тысяч долларов. Так что, как говорил сам Петр Порошенко в 2013-м, изменения либо происходят быстро, либо не происходят никогда.

Тогда будущий президент настаивал: если в течение трех лет общество не увидело изменений, то "никто ничего менять не собирается, ибо им это не выгодно".

По мнению экспертов, из-за саботажа борьбы с коррупцией, Запад может даже применять персональные санкции против отдельных политиков и олигархов. Но пойти на такие шаги они решатся, только если будет запрос со стороны самого населения, как это было в конце 2013-го, когда требовали евроинтеграции.

Источник 24tv.ua