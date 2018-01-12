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Будем расстреливать вас: Жириновский пригрозил украинцам

12.01.2018 08:30
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Будем расстреливать вас: Жириновский пригрозил украинцам

Одиозный российский политик и депутат Госдумы Владимир Жириновский устроил истерику из-за поставок американского летального вооружения в Украину.
Видео инцидента опубликовал российский журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
Скандальный политик разразился новыми угрозами в адрес Украины после того, как украинский политолог Вадим Трюхан, который также был на прокремлевском политическом ток-шоу, назвал его предыдущие выступления цирком.
Будем угрожать, будем расстреливать вас, негодяев. Вы – отбросы, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!
– кричал Жириновский, подбежав со своего места к украинскому политологу.
Кроме того, он требовал от Трюхана покинуть эфир, назвав его фашистом.
В свою очередь, ведущая тут же попыталась успокоить Жириновского.
"Никого расстреливать мы не будем", – оправдалась она.
Отметим, что конфликт произошел во время пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", посвященной ситуации в Украине.

Источник 24tv.ua



Теги: Украина, Донбасс, расстрел, Жириновский
 
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