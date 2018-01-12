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Через бензин експерт прогнозує подорожчання продуктів: від м’яса до молока
Якщо дорожчає бензин, то, звичайно, дорожчає все. По-перше, це транспорт, а по-друге, продукти харчування. Ускладнює ситуацію девальвація гривні та акцизні збори з нафтопродуктів у євро. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Олександр Охріменко.
За його словами, ціни на продукти харчування реагують на подорожчання пального не одразу, однак цього року таки варто очікувати, що новий урожай зерна буде дорогим.
“Якщо дуже висока ціна на бензин, то дуже висока ціна на солярку, а дизпаливо — це зерно. Тому що собівартість вирощування зерна — 78% — це мінеральні добрива. Тому у нас новий урожай зерна буде дорогий, а якщо дороге зерно — це дорогі всі продукти, починаючи від м’яса, молока, яєць і так далі”, — сказав він.
О.Охріменко пояснив, які фактори провокують зростання цін на пальне, що зараз спостерігається.
“Перший фактор подорожчання бензину — подорожчав сам бензин, який купують наші нафтотрейдери. У нас бензин імпортний в основному, і тут об’єктивно — ціна на нафту піднялась, і піднялась ціна на бензин. Але плюс до цього — додаємо курс. Плюс іще: у нас коли купують бензин, там є акциз, акциз у нас в євро, хоча акциз платиться в бюджет України, і чим вище курс — тим більше сплачується акциз. Тому дійсно у нас виходить така ситуація — як тільки на 10% відбувається девальвація гривні — бензин дорожчає на 7-8%”, — пояснив економіст і додав, що розраховувати на те, що “ми перейдемо на український бензин — нереально”.
Як повідомляв УНН, від зростання цін на паливо страждають як трейдери, так і АЗС.
Теги: Донбасс, бензин, подорожание, продукты
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