Гройсман анонсировал повышение пенсий для людей с большим стажем и низкой зарплатой

12.01.2018 17:56

Пенсии для украинцев с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой будут повышены в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Мариуполь. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По словам Гройсмана, повышение выплат для данной категории пенсионеров будет первоочередной задачей правительства.

"Сегодня еще остается задачей для нас повысить пенсию тем, кто имел большой стаж работы, но небольшую заработную плату. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим. Мы решим все, что необходимо для того, чтобы пенсии автоматически начали расти", - заявил он.

Гройсман заверил, что в пенсионной реформе отныне не будет предусмотрена "уравниловка".

"Все то, что мы уже сделали, перерасчет пенсий для украинских пенсионеров - это только начало. Мы начинаем возвращать уважение к тем людям, которые работают. Мы ввели дифференциацию, но мы говорим о том, что первый показатель справедливости - это где человек работал, сколько зарабатывал, и от этого мы можем оттолкнуться, остальное будет искусственно. Мы не можем работать в "уравниловке", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно реформе, минимальная пенсия составляет 1 452 грн. Необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться до 35 лет в 2028 году. Если же вам не хватит стажа, его можно будет "докупить", то есть уплатить взносы в Пенсионный фонд, как будто вы работали в течение этого времени.