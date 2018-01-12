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Эксперты: Яценюк и жена Авакова могли отмывать средства продажей "Эспрессо"
Продажа экс-премьером Арсением Яценюком и женой министра внутренних дел Инной Аваковой своих долей телеканала "Эспрессо" вызывают подозрение в отмывании денег. Об этом пишет "KyivPost", приводя мнение экспертов, которые прокомментировали журналистам продажу доли почти в 10 раз дороже, чем стоимость покупки, передает pravda.com.ua.
Так, глава проекта "Наши деньги" Алексей Шалайский заявил, что в соглашении может иметь место коррупция.
"Когда вы покупаете какую-нибудь долю на одну гривну и делаете из них девять, это называют коррупцией везде в мире", – сказал он.
Издание также приводит слова ведущего юриста ЦПК Елены Щербань, которая видит в соглашении признаки отмывания денег.
По словам Щербань, это может быть интересно не только НАБУ (с просьбой о проверке к которому уже обратился нардеп Лещенко – УП), но и Государственной службе финансового мониторинга.
"Но Финансовый мониторинг возглавляет (Игорь) Черкасский, который, как считается, является протеже Народного фронта", – сказала она журналистам.
Ранее народный депутат Сергей Лещенко в своей программе на 24 канале заявил, что попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины провести расследование сделки.
По его словам, в июне 2017 года Яценюк купил свою долю за 3,8 миллиона гривен (или 145 тысячи долларов). Через полгода он продал его сыну олигарха и депутата Жеваго за 1,5 миллиона долларов. Таким образом, прибыль составила почти 1000 процентов.
Соучредитель Espresso TV и нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий в комментарии изданию заявил, что не боится любого расследования.
Он обратил внимание, что цена, по которой Яценюк купил свою долю, была установлена в 2013 году, когда "Эспрессо-ТВ" было в процессе создания.
"Мы согласились, что они (Яценюк и Аваков) могут покупать свои акции по этой цене", – цитирует Княжицкого "KyivPost".
Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила также, что Яценюк продавал акции "Эспрессо-ТВ" через прозрачные процедуры и теперь платить налоги в государственный бюджет на сумму 7 миллионов гривен (249 тысяч долларов).
Она считает, что Лещенко и другие лица используют "любые выдумки, чтобы дискредитировать Арсения Яценюка и его политическую силу".
Как известно, телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.
Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.
В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что наредп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.
30 декабря стало известно, что Яценюк и Инна Авакова отчуждили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.
Пресс-секретарь экс-премьеру Ольга Лаппо сообщила, что Яценюк продал 30-процентную долю телеканала "Эспрессо" американской компании почти за 1,5 млн долларов США.
Кроме того, глава Министерства внутренних дел Аваков рассказал в Twitter, что его жена продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" за почти 2 миллиона долларов.
Теги: Украина, Донбасс, Яценюк, коррупция, МВД, Аваков, НАБУ
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