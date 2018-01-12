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Каждому украинцу 3800 гривен: Приватбанк сделал важное предупреждение
Приватбанк выявил новый вид мошенничества в социальной сети Instagram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Приватбанк призвал пользователей указанной соцсети быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам свои персональные данные. е новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения, в которых говорится, что каждый гражданин Украины теперь может получить 3 800 гривен.
В комментариях фейковые аккаунты пользователей указывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку Приватбанка.
При переходе по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика.
При регистрации у пользователя просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке.
"Призываем пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Ни одного законного повода, который предусматривал бы получение каждым гражданином Украины 3 800 гривен, нет. Поэтому в банке призывают не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам и, конечно, не разглашать личную информацию и данные своих банковских карт", - заявил Приватбанк.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, мошенничество, ПриватБанк, заявление
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