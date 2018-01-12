Почему зарплаты в Украине не обгонят цены

12.01.2018 10:56

Эксперты поясняют: рост зарплат имеет смысл только в том случае, если он происходит параллельно с ростом экономики, передает kp.ua.

Небывалые высоты

Украинское правительство неустанно говорит о заоблачном росте зарплат в стране и снижении уровне бедности.

При этом правительственные чиновники не останавливаются на достигнутом и обещают: дальше будет еще лучше! И уже к середине осени средняя зарплата в Украинедостигнет 10 тыс. грн в месяц.

Кстати, в правительстве и не скрывают то, о чем так долго говорили эксперты: главная цель этого роста – увеличение сбора налогов.

Можно и миллион…

Напомним, что в ноябре 2017-го средняя зарплата по стране, согласно данным Госстата, составила 7479 грн. Поэтому до заветной цифры в 10 тыс. грн. осталось не так уж много. Другое дело, говорят эксперты, какими будут цены.

- Можно сделать среднюю заработную плату и миллион, - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Но дело в том, что очередной рост минимальной заработной платы и вообще рост зарплат без увеличения производительности труда и роста экономики, приведет к тому, что вырастут цены, причем, значительно больше, чем зарплата.

Экономист напоминает, как росли цены в прошлом году и даже сочувствует Госстату, который, вопреки логике и здравому смыслу с трудом "рисовал" инфляцию ниже 15%, хотя реальный рост цен превысил 30%. Статистика бодро рапортовала о снижении цен на морковку и капусту, упрямо не замечая подорожания мяса, и таки пришла к "нужному результату".

Пока количество нулей на купюрах увеличивается, реальные доходы украинцев стабильно снижаются, соглашается экономист Юрий Гаврилечко. Ведь цены неуклонно растут, и происходит это по двум основным причинам:

1.Растет объем денежной массы

2. НБУ умудряется держать учетную ставку в полтора раза выше, чем прогнозная инфляция.

- Учетная ставка в 14,5% просто убивает отечественного производителя, - поясняет эксперт. - С такой стоимостью денег (кредиты бизнес сегодня может взять минимум под 16% годовых) украинские производители не выдерживают ценовой конкуренции ни с производителями на западе, ни с производителями на востоке. Ведь для того, чтобы "отбить" эти 16%, нужно либо поднять стоимость продукции минимум на эти же 16%, либо так оптимизировать производство, чтобы изыскать соответствующий резерв, что после стольких лет кризиса уже просто нереально. Кроме того, такая учетная ставка НБУ означает, что теперь любому украинскому производителю выгоднее продать свой товар за рубежом и оставить деньги там, чтобы не потерять на конвертации.

"Непрожиточный минимум"

Что касается социальных стандартов, то, говорит Юрий Гаврилечко, не так уж сильно они и растут. Напомним, что прожиточный минимум в декабре 2016-го составлял 1544 грн, а в декабре 2017-го – 1700 грн. При этом экономист настаивает, что данная оценка потребительской корзины носит свое название "прожиточный минимум" без всяких на то оснований, ведь прожить на 1700 грн целый месяц в нашей стране невозможно. Так правильнее было бы этот минимум назвать "непрожиточным".

Отдельный разговор – минимальная зарплата.

- Украина живет без минимальной зарплаты второй год, а то, что у нас сегодня называют минимальной заработной платой, я бы скорее назвал минимальной базой для налогообложения, - поясняет Гаврилечко. - Дело в том, что минимальная зарплата – это количество денег, которого должно быть достаточно для обеспечения минимальных потребностей и воспроизводства трудового ресурса. И она должна быть основана на расчетном (а не взятом с потолка) прожиточном минимуме. В Украине сегодня этого нет. Более того: так называемая минимальная зарплата в 3723 грн не означает, что человек получит эти деньги на руки: после выплат налогов ему останется около 3 тыс. грн.

Еще один момент касается того, к чему приводит постоянно увеличение минималки, о котором так долго и победоносно говорят в правительстве. Чтобы бизнес мог постоянно увеличивать зарплаты, ему нужно где-то брать деньги. Как уже говорилось выше, кредит под 16% годовых – это не вариант. Поэтому все чаще у предпринимателей остается один выход – сокращать персонал.

- В последнее время все отчетливее заметно, что нынешний Кабмин просто не понимает, что делать и как спасать экономику, - говорит Охрименко. - Вот в результате и появляются такие идеи - "лечить за счет инфляции". В результате номинальная заработная плата растет, а реальная становится ниже, чем до ее повышения. И тут нет ничего необычного. Если бизнес повышает зарплату, он включает новую зарплату в себестоимость продукции, так что рост цен запрограммирован!

Повышение минимальной зарплаты административным путем происходит исключительно из желания наполнить бюджет, соглашается исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук. Это, конечно, один из инструментов исправить ситуацию, но нельзя рассчитывать, что таким образом улучшатся другие экономические показатели. Последствия повышения минималки до 3200 грн мы уже наблюдали в прошлом году. Такой шаг привел к повышению уровня безработицы и дал дополнительный стимул для инфляции. Да, бюджет от таких мер выигрывает, равно как и от инфляции. Но при этом все понимают, что на самом деле доходы людей не сильно изменились. Мы это видим по показателю потребления. Просто была легализирована часть зарплат, находившаяся до января 2017 года в тени.

В Украине нет "экономического бума", и многие предприятия, особенно это касается малого и среднего бизнеса, просто не могут в непрерывном режиме повышать зарплаты, подытоживает Боярчук. Поэтому не исключено, что на определенном этапе бизнес может ответить выходом в тень или массовым закрытием предприятий.

Что дальше?

- Сегодня в Украине цены на товары, услуги и лекарства вполне сопоставимы с ценами в соседних странах, - констатирует Юрий Гаврилечко. – Поскольку ресурсов для снижения цен у украинских производителей нет, страна постепенно начинает заполняться дешевым импортом. В перспективе это ведет к увеличению отрицательного внешнеторгового сальдо (разница между экспортом и импортом). В результате гривна будет и дальше девальвировать, а цены – расти.

- Рост зарплаты имеет смысл только в том случае, если реально растет экономика, - поясняет Охрименко. – А если ВВП Украины вырос на 2%, то рост номинальной зарплаты на 20% может быть исключительно за счет эмиссии пустых денег. В результате денег становится больше, но продукции больше не становится, и цены растут, как на дрожжах.

Как видим, получается какой-то замкнутый круг. А что же делать для того, чтобы выросли реальные, а не номинальные зарплаты украинцев?

На самом деле, говорит экономист, рекомендации очень просты. Нужно перестать разваливать экономику Украины, меньше воровать денег из бюджета, сделать нормальное возмещение НДС на деле, а не на словах, перестать ссориться со всеми соседями и восстанавливать торговые связи.

- А еще хватит уже пустых слов о поддержке малого и среднего бизнеса, - говорит Охрименко. – Поддержите крупный бизнес, лоббируйте его интересы на мировым рынке, тогда и для малого и среднего бизнеса найдется работа. И еще пора перестать делать то, что у нас почему-то упрямо называют "реформами", а на деле – это очередные проблемы бизнесу и населению. Бизнес хочет четких и стабильных правил работы и понимания со стороны госчиновников. Тогда будет и экономическое чудо, и реальный рост заработной платы, а не пустые разговоры о десяти тысячах.