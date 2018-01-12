Почти 100% сыров в Украине – фальсификаты

12.01.2018 14:16

Украинцы покупают не только отечественные фальсифицированные продукты, но и продукты иностранного производства. Такое заявление сделала Госпотребслужба Украины, передает zi.dn.ua.

Хуже всего дела обстоят в отрасли молочного производства. На рынке есть поддельное сливочное масло, сметана, молоко. В этих продуктах можно найти пальмовое масло, детское питание, в них могут добавлять антибиотики.

Зарубежные импортеры периодически сбывают неликвид на украинский рынок. Ведь для украинцев очень часто импортное приравнивается к качественному. Но, например, польские сыры при проверке оказались фальсифицированными практически на 100%. Во всех сырах содержались немолочные примеси. Часто товары попадают на рынок без каких-либо сопроводительных документов, то есть, фактически, контрабандой.

Украинская продукция фальсифицирована примерно на 50%, и ее количество растет с каждым годом.

Для того, чтобы бороться с контрабандой и неликвидной продукцией, с апреля проверки производителей продуктов могут проводить без предупреждения. Эту возможность государственные органы будут иметь после вступления в силу нового закона.

Напомним, на данный момент проверки бизнеса запрещены соответствующим мораторием. Следовательно, проверить предприятие можно только тогда, когда его продукция нанесла вред потребителю.