Погода на сегодня: без осадков, температура снижается

12.01.2018 08:17

В пятницу, 12 января, в большинстве областей Украины будет без осадков и преимущественно облачно, температура воздуха продолжит снижаться. Максимальная температура воздуха составит 4 градуса тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, на севере - от -3 до +0, на востоке – от -3 до 0, на юге – от 0 до +4, в центре от -1 до +1.

В Киеве дневная температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.