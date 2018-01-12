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Сегодня днем, 12 января, в Украине немного похолодает
В пятницу днем,12 января, в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха до 2 градусов мороза, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 мороза до 3 тепла.
На севере без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 5 градусов мороза.
В центре без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.
На востоке без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.
На юге без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 2 мороза до 5 градусов тепла.
В Крыму без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 5 градусов тепла.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Крым, погода, гидрометеоцентр, прогноз погоды
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- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
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