- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- Россия устала скрывать агрессию против Украины: сделано громкое заявление19:47
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории18:55
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор18:05
- В "ДНР" задумали большой пенсионный обман16:49
- Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс11:08
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление10:06
- Ходаковский из "ДНР" резко ответил на крымские предложения Путина Украине09:23
Солдату ВСУ грозит пожизненное заключение за убийство сослуживцев
Солдату Вооруженных сил Украины Игорю Гуртовому грозит пожизненное заключение за то, что он, находясь на боевом дежурстве и выполняя устав, убил двоих сослуживцев-десантников 25-й бригады высокомобильных десантных войск ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава инструкторского подразделения Вооруженных сил Украины "Марусины медведи" Маруся Зверобой, передает obozrevatel.com.
Страшное ЧП произошло 11 сентября минувшего года на военном полигоне в Кировоградской области. Гуртовой ночью услышал шум в кустах и решил проверить. Там он наткнулся на двоих вооруженных людей, которые сказали, что был приказ снять постового.
"Солдат Игорь Гуртовой, десантник 25 бригады ДШВ нес службу, охранял объект, на котором находились вооруженные бойцы, военная техника и зенитка. Все это добро он конечно охранял вооруженным. Зато командир другой группы бойцов дал задание снять постового, не предупредив об этом никого", — написала Зверобой.
"Гуртовой не дал себя "снять" и, чувствуя угрозу для своей жизни, открыл огонь, как прописано в уставе. Нападавших было двое, тоже АТОшники, теперь, к сожалению, двухсотые", — рассказала она.
Отмечается, что солдат не был в состоянии алкогольного опьянения. Также, как отмечает Зверобой, все участники конфликта имели опыт боевых действий в АТО.
"Командиры Гуртового и все, включая высшее руководство ДШВ, поддерживают этого солдата и считают неправомерным статью, которую прокуроры назначили бойцу", — заявила она.
Она подчеркнула, что Гуртовому приписывают умышленное убийство. Зверобой также добавила, что военная прокуратура не различает действия бойца, выполнявшего устав от умышленного убийства.
Теги: Украина, Донбасс, убийство, прокуратура, ЧП, ВСУ
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос
- "Пускай по улицам гоняют обдолбаные мажоры?" - сети бурно обсуждают арест киевского полицейского, застрелившего подростка
- Стабильность зависит от МВФ
- ЧП в Харьковской области: в изоляторе повесился учитель-растлитель
- Под Ивано-Франковском депутат рухнул вместе с балконом
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На Донетчину обрушилась новая беда
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- В Горловке "нащупали" МТС
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО