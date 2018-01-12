- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- Россия устала скрывать агрессию против Украины: сделано громкое заявление19:47
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории18:55
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор18:05
- В "ДНР" задумали большой пенсионный обман16:49
- Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс11:08
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление10:06
- Ходаковский из "ДНР" резко ответил на крымские предложения Путина Украине09:23
“Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
Агрессор Владимир Путин внезапно выступил с жестом “доброй воли”: он пообещал вернуть Киеву военную технику, которая 4 года назад была захвачена его “зелеными человечками” в ходе аннексии Крыма. Что может значить предложение российского лидера, объяснил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что издевательское предложение Путина о возврате ограбленной и разрушенной оккупантами техники, по мнению Цимбалюка, может иметь “двойное дно”.
Вполне вероятно, что таким незатейливым способом агрессор пытается немного снизить напряженность конфликта с Украиной и избежать усиления санкций США.
Не исключено, что этот “процесс урегулирования” сдвинет с мертвой точки и реинтеграцию оккупированного Донбасса. “Эта новость очень важна для коллаборационистов на Донбассе! Срочно покупайте билеты в направлении Ростова!” - предупредил журналист.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Крым, санкции, военная техника
- "Прозрение" Путина
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ
- Мнение: "Трудно требовать от украинцев выполнения соглашений, если каждый день гибнут их солдаты"
- И "мстя" моя страшна: Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2018 года
- СМИ: Евросоюз с большой долей вероятности уже в конце июля продлит санкции в отношении России
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На Донетчину обрушилась новая беда
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- В Горловке "нащупали" МТС
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО