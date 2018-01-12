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“Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику

12.01.2018 18:14
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“Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику

Агрессор Владимир Путин внезапно выступил с жестом “доброй воли”: он пообещал вернуть Киеву военную технику, которая 4 года назад была захвачена его “зелеными человечками” в ходе аннексии Крыма. Что может значить предложение российского лидера, объяснил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что издевательское предложение Путина о возврате ограбленной и разрушенной оккупантами техники, по мнению Цимбалюка, может иметь “двойное дно”.

Вполне вероятно, что таким незатейливым способом агрессор пытается немного снизить напряженность конфликта с Украиной и избежать усиления санкций США.

Не исключено, что этот “процесс урегулирования” сдвинет с мертвой точки и реинтеграцию оккупированного Донбасса. “Эта новость очень важна для коллаборационистов на Донбассе! Срочно покупайте билеты в направлении Ростова!” - предупредил журналист.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Крым, санкции, военная техника
 
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