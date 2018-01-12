В Запорожье ограбили и расстреляли предпринимателя

12.01.2018 16:55

В Хортицком районе Запорожья сегодня, 12 января, посреди улицы неизвестные расстреляли предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области, пострадавший мужчина — житель Каменец-Подольского, приехал в город торговать мясными изделиями, пишетIPnews, передает inforesist.org.

После того как он распродал продукты и собирался уезжать, на ул. Василия Стуса его авто заблокировали две машины с тремя злоумышленниками. Один из них выстрелил в мужчину из неустановленного оружия. Забрав деньги, троица скрылась. Был объявлен план «Сирена».

В настоящее время местонахождение напавших установлено. Правоохранители ждут подтверждения, чтобы начать штурм. На месте присутствует начальство ГУНП Запорожской области, отмечает издание.