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В Запорожье ограбили и расстреляли предпринимателя

12.01.2018 16:55
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В Запорожье ограбили и расстреляли предпринимателя

В Хортицком районе Запорожья сегодня, 12 января, посреди улицы неизвестные расстреляли предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области, пострадавший мужчина — житель Каменец-Подольского, приехал в город торговать мясными изделиями, пишетIPnews, передает inforesist.org.

После того как он распродал продукты и собирался уезжать, на ул. Василия Стуса его авто заблокировали две машины с тремя злоумышленниками. Один из них выстрелил в мужчину из неустановленного оружия. Забрав деньги, троица скрылась. Был объявлен план «Сирена».

В настоящее время местонахождение напавших установлено. Правоохранители ждут подтверждения, чтобы начать штурм. На месте присутствует начальство ГУНП Запорожской области, отмечает издание.



Теги: Донбасс, Запорожье, ограбление, Запорожская область, расстрел, Нацполиция, предприниматели
 
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