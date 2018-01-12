Захарова: Многие, кто приезжал в праздничные дни с Украины в Москву, проявляли желание остаться на подольше

12.01.2018 15:54

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Киев в распространении "русофобской пропаганды в праздничные дни". Украинцы, приезжавшие в Москву на новогодние и рождественские праздники, хотели задержаться в городе подольше, заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 января, который телеканал RT транслировал в YouTube, передает gordonua.com.

"Очень своеобразно проявил заботу о гражданах своей страны МИД Украины: он предупредил, что поездка в РФ на новогодние праздники для украинцев может стать "билетом в один конец". В общем, вот с этим заявлением трудно не согласиться, оно весьма реалистично. Я вам точно могу сказать, что многие, кто приезжал в эти дни с Украины в Москву и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, как их здесь встречают, действительно проявляли желание остаться на подольше", – сказала она.

Захарова добавила, что Служба безопасности Украины "тоже запугивала жителей страны какими-то антиукраинскими провокациями со стороны российских спецслужб".

"Видимо, планировалось, что их какие-то переодетые Деды Морозы будут на Тверской похищать. Ну просто полный какой-то абсурд, что творилось и в медийном, и в публичном пространстве Украины по теме России в эти праздничные дни. То есть умудрились не просто политизировать, уже заполитизировать даже новогодние и рождественские каникулы и максимально распространить вот эту русофобскую пропаганду в праздничные дни", – заявила спикер.

3 января в СБУ заявили, что Федеральная служба безопасности РФ "охотится" на украинских граждан на российской территории, и добавили, что "поездки в страну-агрессор крайне опасны".

В департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что путешествие украинцев в Россию нередко является "билетом в один конец".