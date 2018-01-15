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Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”
Навесні відомий телепроект перестане виходити на українських екранах
Навесні 2018 року телеканал СТБ припиняє виробництво національного талант-шоу Україна має талант. Таким чином, дев’ятий сезон проекту (він же – другий сезон дитячої версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 р став завершальним в історії каналу.
Відзначимо, що програма “Україна має талант” – це українська адаптація популярного американського шоу America’s Got Talent.
Відомо, що перший сезон програми був випущений в 2009 р Всього було створено 9 сезонів, з яких 2 посдедніх – дитячий варіант.
Незмінними ведучими були Оксана Марченко, Дмитро Танкович та Костянтин Томільченко, а ось дитяче шоу вели Дмитро Танкович та Еля Антонова.
Суддями “Україна має талант” були Ігор Кондратюк (1-9 сезони), Слава Фролова (1-9 сезони), Влад Яма (1-5 сезони), Ектор Хіменес-Браво (6 сезон), В’ячеслав Узелков (6-7 сезони ) і Dzidzio (8-9 сезони, дитяча версія).
Відзначимо, що переможцями проекту стали: Ксенія Симонова (1-й сезон, жанр пісочної анімації), Олена Ковтун (2-й сезон, співачка), Віталій Лузкар (3-й сезон, фокусник-ілюзіоніст), команда Workout (4-й сезон), вокальний колектив Лісапетний батальйон (5-й сезон), сім’я акробатів Дудник (6-й сезон), співак Саїд Джурді Абд Аллах (7-й сезон), 2-хлетняя Аріна Шугалевич (Україна має талант. Діти-1) і юна співачка Вероніка Морська (Україна має талант. Діти-2).
Виробництвом шоу Україна має талант на СТБ займалися творчі об’єднання Тали Прістаецкой (1-4 сезони), Володимира Турича (6-7 сезони) і Оксани Болкун (5-й сезон і обидва дитячих).
Нагадаємо, раніше Politeka писала, що скандальний телеканал “Інтер” в черговий раз опинився в центрі скандалу з зірками, який підтримують проросійську позицію.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, талант
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