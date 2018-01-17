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Будет мясо и молоко: Гройсман пообещал серьезную поддержку фермерам
Правительство планирует запустить программу доступных кредитов для аграриев
Кабинет министров Украины принял решение поддержать аграрный сектор и рассчитывает на рост этого сегмента экономики. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Уже в это месяце я провел несколько согласительных совещаний с представителями аграрного сектора. Мы понимаем, что 17-18% всего ВВП формируется в аграрном секторе. И мы приняли решение, что мы поддержим аграрный сектор и поможем ему расти. В этом [2018] году продолжат работу программы относительно производства сельхозтехники прицепной, несложной и разной для украинских аграриев", – подчеркнул Гройсман.
Премьер отметил, что, в частности, планируется выдача дешевых кредитов на строительство новых молочно-товарных комплексов.
"Я хочу, чтобы по всей стране, где есть аграрные регионы и районы, строили новые фермы, заводили новое поголовье, и мы будем поддерживать в том числе и новую генетику в поголовье. Это будет означать, что мы в этом году начнем масштабное производство мяса и молока", – отметил Гройсман.
Напомним, пока что в Украине вымирает поголовье свиней – количество этих животных сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов. В целом поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составило 3,628 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. Как ранее отмечали эксперты, на ситуацию с поголовьем свиней в Украине негативно повлияла эпидемия африканской чумы (АЧС).
Также Гройсман отметил, что украинские фермеры должны иметь возможность продавать молоко.
"Последний раз был сигнал на встрече с людьми в Мариуполе, на счет запрета продажи молока людей производителям. Я хочу предупредить, что не дай бог, кто-то такому-то что-то запретит. Люди пускай выращивают скот, продают спокойно молоко и пускай никто им не мешает в Украине это делать. Я предупреждаю. Никаких запретов не может быть в Украине. Поэтому я бы просил взять этот вопрос на контроль и помочь людям сегодня в тяжелое время", – сказал Гройсман.
Кроме поддержки фермерства, Кабмин планирует оказать поддержку украинским садоводам.
"Правительство поддержит садоводство в стране и мы будем компенсировать достаточно серьезно. Я думаю, что где-то на уровне 80% стоимости посадочного материала… Я думаю, что в первой декаде в следующем месяце (феврале – Ред.) мы все эти решения примем и начнем поддерживать аграриев", – сказал Гройсман.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, продукты, Гройсман
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