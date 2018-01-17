Испытание снегом: Гройсман сделал заявление, от которого кое-кому будет не до сна

17.01.2018 14:12

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководителям районных администраций, если дороги вовремя не будут расчищать от снега. С этого он начал заседание Кабинета министров 17 января, передает УП.

Гройсман сообщил об ожидаемом ухудшении погодных условий.

С 1 января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги – есть ресурсы на их расчистку, напомнил он.

"В любой стране бывают пробки... Главное – мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, сделать все, чтобы разблокировать пробки", – сказал премьер.

"Я требую, чтобы по всей стране все главы областных, районных администраций организовали должным образом работу. Мы заранее вас информируем, мобилизуем – а теперь важно, чтобы каждый выполнил свою работу", – заявил он.

В 14:00 в среду будет очередное заседание штаба под председательством Геннадий Зубко, он снова напомнит о персональной ответственности чиновников за чистые дороги.

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства уволили главу райадминистрации за неспособность организовать работу по уборке снега – так теперь я хочу сказать: если главы райадминистраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без вопросов подам представление президенту на увольнение таких чиновников", – сказал Гройсман.

Он добавил, что ГСЧС готова помочь, если возникнет нестандартная ситуация, но на местах должны делать работу, чтобы чрезвычайных ситуаций не возникало

"Мы будем мониторить ситуацию и помогать. Важно, чтобы не забывали о людях, в городах – об общественном транспорте, о тротуарах, нормальных условиях жизни для граждан", – подчеркнул Гройсман.

Источник: https://from-ua.com