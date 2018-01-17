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«Погибшего» бойца АТО нашли живым, будет суд
Украинского военного командира Владимира Портянко, который якобы погиб в зоне проведения АТО 17 декабря, обнаружили живым в больнице под Черниговом
«Стали звонить в разные военные учреждения и инстанции Черниговской области, чтобы выяснить хоть немного информации. На один из телефонных звонков нам сообщили «в декабре Черниговская область не имела погибших в АТО. Что же касается военного, которым вы интересуетесь – он жив. Сейчас пребывает в военном госпитале под охраной военной службы правопорядка», – отметили они.
Более того, журналистам сообщили, что сейчас против него идет следствие по факту самовольного оставления позиции.
«Против него длится следствие: он самовольно покинул позицию. Когда именно: до обстрела позиций или после, точно не известно. Но через две недели после обстрела его нашли в Чернигове – он ходил по городу с оружием», – подчеркнул источник.
Следует уточнить, что согласно информации военной прокуратуры, военнослужащего подозревают в убийстве своих сослуживцев, которые якобы погибли от мины 17 декабря.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Новинарня
Теги: Донбасс, суд, АТО
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