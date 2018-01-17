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Порошенко просит отменить е-декларации для общественников

17.01.2018 19:36
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Порошенко просит отменить е-декларации для общественников

Президент просит парламент поддержать его по законопроектам, которые исключают обязанность активистов подавать е-декларации, сообщает Украинская правда.

По информации издания, об этом заявила представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко во время согласительного совета.

Она подчеркнула, что Президент просит парламент поддержать его по законопроектам, «где исключается обязанность подавать е-декларации общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации в Украине программ технической и другой помощи».

Напомним, документ, который, в частности, предусматривает и представления деклараций активистами Президент подписал в марте 2017 года.

Но уже в начале июля Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования имущества антикоррупционных общественных организаций.

В сентябре же прошлого года Президент Украины призвал Верховную Раду как можно скорее принять внесенный им законопроект об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, отмена, Порошенко, е-декларации
 
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