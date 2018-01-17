Срочно: Украина возобновляет импорт газа из России, названы причины

17.01.2018 14:45

“Нефтегаз Украины” с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива

“С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в “Нефтегазе” не считаем негативным аспектом обязательство “Газпрома” продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом”, — сказал глава компании Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору “Газпрома” и “Нефтегаза” в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал “Нафтогаз” выплатить “Газпрому” 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие “бери или плати” для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению “Газпрома”, закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года. Также «Нефтегаз» должен платить за газ, который «Газпром» поставлял на оккупированный Донбасс.

Напомним, как передавала Politeka, украинское правительство намерено поднять цены на газ для населения на 8%.

Источник: Politeka