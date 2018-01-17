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США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin – Карпентер

17.01.2018 18:27
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США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin – Карпентер

На вооружении украинской армии Javelin могут оказаться через полгода – нужно еще формальное решение Конгресса

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Украина давно просит, будут предоставлены в рамках военной помощи Украине, которая предусмотрена оборонным бюджетом США на 2018 год. А вот снайперские винтовки Киев должен будет закупить за свой счет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майк Карпентер.

"Администрация одобрила предоставление ракет Javelin и пусковых установок к ним на $47 млн (около 30 установок и несколько сотен ракет). Они также одобрили продажу Украине снайперских винтовок, но их Украина будет закупать – это не часть нашей помощи. Что касается других видов вооружений, еще Администрация Обамы одобрила продажу Rocket-Propelled Grenade Launchers (созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7 – Авт.). И они уже были проданы Украине и используются (украинской армией – Авт.)", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Ранее в интервью "РБК-Украина" посол США в Украине Мари Йованович заявила, что правительство США  предоставит Украине летальное оружие абсолютно бесплатно.

До сих пор на сайте Defense Security Cooperation Agency нет официального подтверждения о том, что Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу на утверждение о предоставлении Украине летального оружия.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, США, Донбасс
 
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