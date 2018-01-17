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Украинские банки закрывают отделения
Лидером по сокращению числа представительств стал государственный банк
Банки Украины в течение 2017 года сократили количество отделений на 827. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 9 489 банковских отделений. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2017 года отделений было 10 316.
Среди работающих банков наибольшее количество отделений за год закрыли:
- Ощадбанк – 443;
- УкрСиббанк – 53;
- Правэкс-банк – 45;
- Укрсоцбанк – 32.
Напомним, банковские отделения в Украине закрываются уже не первый год. Так, в 2016 году банки закрыли более тысячи отделений. Тогда лидером по количеству закрытых отделений также был государственный Ощадбанк.
Как сообщалось, после трех лет убытков банковская система Украины вышла на прибыль, низкая операционная эффективность государственных банков остается источником рисков. Как отмечали в НБУ, банкротства крупных банков больше не ожидаются. Малые банки, акционеры которых не смогут предоставить дополнительный капитал, смогут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, банк
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