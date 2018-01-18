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Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу
Речь идет о мягкой депортации – украинцам ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии.
Чехия в 2017 году депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу. Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет Корреспондент.
"Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии", – рассказал посол.
По его словам, депортированным также запрещают въезд в ЕС от одного до трех лет.
Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.
Он добавил, что правительство Чехии инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год.
Теги: Донбасс, Чехия, депортация, украинец
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