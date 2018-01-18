Депутаты "завалили" голосование за расторжение договора о дружбе с Россией

18.01.2018 12:56

Верховная Рада Украины не поддержала поправку к закону о деоккупации Донбасса, в которой говорилось о денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. За данную поправку проголосовало 104 депутата из 226 необходимых, сообщает "Диалог.UA".

Законопроект был предложен народным депутатом Еленой Сотник из партии "Самопомощь". В поправке предлагалось обязать Кабинет министров Украины в трехмесячный срок подготовить законопроект "О денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией".

Народный депутат Украины Иван Винник, который докладывает по законопроекту №7163, отметил, что эта поправка была отклонена профильным комитетом, поскольку по данному договору признаются границы между Россией и Украиной, а денонсация такого договора по сути отменила бы признание границ между двумя странами.