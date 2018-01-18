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Эти руки ничего не крали: во сколько нам обходится содержание третьего президента

18.01.2018 09:22
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Эти руки ничего не крали: во сколько нам обходится содержание третьего президента

Стало известно, сколько бюджетных денег получают экс-президенты Украины на свое содержание, сообщает novyny24.com.ua.

Согласно информации, предоставленной государственным управлением делами (ДУС) в 2017 году выплатило экс-президенту Украины Виктору Ющенко 336 тыс. грн пожизненного денежного содержания.

Соотвественно, ежемесячно он получал около 28 тысяч гривен.

Примечательно, что в 2017 ни один из экс-президентов Украины, финансовое содержание не получал.

Кроме того, в 2017 году экс-президентам также не предоставлялись жилье, материальная помощь, компенсации, льготы и другие поощрения.

При этом, в Пенсионном фонде Украины отказываются озвучивать размер пенсионных выплат, которые получат бывшие президенты страны.

Как уже сообщала Politeka,пользователи социальных сетей буквально «разорвали» третьего президента Виктора Ющенко за пост в Facebook.

Также Ющенко изъявил свое желание занять пост главы Нацбанка.



Теги: Украина, Донбасс, президент, пенсионный фонд, Ющенко, пенсии
 
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