По Украине объявлено штормовое предупреждение - регионы готовятся к "снежному армагеддону" в ближайшие часы

18.01.2018 17:40

На данный момент из-за погоды в Украине остаются обесточенными десятки населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавщина, здесь без света остались 46 территорий. Многие трассы в городах и районах закрыты для большегрузых автомобилей. За последние двое суток спасатели помогли выбраться из заторов более чем 75 пострадавшим, передает "Диалог.UA".

Ожидается, что во второй половине дня 18 января погода еще больше усложнится, в связи с чем по Украине объявлено штормовое предупреждение. Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Twitter написал, что в некоторых областях сейчас идет небольшой снег с дождем, но ситуация не критическая.

В свою очередь в Одесской области ожидается усиление ветра и снегопады в самое ближайшее время. Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook, что на Одесчине ограничено движение грузового транспорта во всех направлениях, кроме Николаевского. Но без крайней необходимости не советуют садиться за руль даже владельцам легковых авто.

"В городе ухудшение погодных условий ожидается уже после обеда, возможны перебои в работе международного аэропорта и автобусного сообщения", - предупредил Форостяк. Как стало известно, синоптики предупреждали регионы Украины о непогоде, были названы области, в которых даже пройдет сильный ледяной дождь.