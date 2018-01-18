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Порошенко: Принятие закона о реинтеграции Донбасса – сигнал для Крыма
Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие Верховной Радой 18 января законопроекта о реинтеграции Донбасса «сигналом для Крыма и Донбасса, что они неотъемлемая часть Украины».
Речь идет об особенностях государственной политики в отношении временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. За такое решение проголосовали 280 депутатов при необходимых 226-ти.
«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал закона, который сегодня приняла Верховная Рада по моей инициативе. Это – сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины», – написал Порошенко в Твиттере.
В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.
Депутаты начали рассмотрение документа во втором чтении 16 января, все это время они рассматривали поправки к законопроекту, которых было 673.
Большинство из этих поправок депутаты не поддержали. В частности, не получило поддержки предложение внести в документ поправку, предлагающую денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
При рассмотрении законопроекта в Верховной Раде 16 января у ее стен произошли столкновения активистов палаточного городка с полицейскими. Активисты вместе с шинами сожгли российский флаг, требуя от парламентариев принять ряд законодательных норм, направленных на борьбу с российской агрессией. По данным Красного креста, пострадали около 20 человек.
Источник krymr
Теги: Донбасс, Крым, сигнал, реинтеграция Донбасса
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