- По Украине объявлено штормовое предупреждение - регионы готовятся к "снежному армагеддону" в ближайшие часы17:40
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- "Укрзализниця" запустила онлайн-продажу билетов с пересадкой14:55
- Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина14:34
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке13:34
- Депутаты "завалили" голосование за расторжение договора о дружбе с Россией12:56
- Рада приняла закон о деоккупации: Россию признали страной-агрессором12:34
- Как правильно применять святую воду12:16
- Укрзализныця самостоятельно будет регулировать цену перевозок в грузовых вагонах10:31
- В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших на Ан-2, зарегистрированном в Авдеевке09:49
Укрзализныця самостоятельно будет регулировать цену перевозок в грузовых вагонах
Правление ПАО "Укрзализныця" утвердило процедуру определения платы за использование собственных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает epravda.com.ua.
До сих пор цена на услуги перевозки парком вагонов Укрзализныци устанавливались государством.
"Как следствие, она была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители. Общество недополучало доходы. Разница между фиксированной и рыночной стоимостью вагонов попадала к компаниям-посредникам или провоцировала коррупционные схемы внутри Укрзализныци", - отмечают в пресс-службе.
По оценкам экспертов, объем этого специфического рынка может составлять до 5 млдр гривен в год.
"Принятые сегодня решения, в первую очередь, позволят увеличить поступления средств на развитие компании. Мы рассчитываем также, что такой шаг сделает невозможным коррупционные схемы в этом сегменте, в том числе, со стороны наших сотрудников", - прокомментировал и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Мы ожидаем ликвидации искусственного дефицита вагонов и снижения стоимости перевозки для конечного потребителя за счет выравнивания соотношения спроса и предложения вагонов на рынке", - отметил руководитель Укрзализныци.
Кроме того, по его словам, теперь в Украине сформированы инвестиционно привлекательные условия для рынка вагонов.
Отмечается, что дерегуляция вагонной составляющей будет внедряться в два этапа. На первом будут применяться формульный расчет ежедневной оплаты за совершение услуги перевозки в вагонах ОАО "Укрзализныця".
"Для установления объективных цен Укрзализныця проанализировала методологию расчета ставки платы за использование вагонов в других странах и влияние изменения ставки платы за использование собственных вагонов компании на рынок и экономику государства в целом и для конечного потребителя. Учитывая это, ставки платы за использование собственных вагонов Укрзализныци будут ниже, чем рыночные", - отметила пресс-служба.
Например, плата за пользование полувагоном Укрзализныци составит 542 гривен в сутки (без НДС), зерновозы - 655 гривен в сутки (без НДС), крытым вагоном - 570 гривен в сутки (без НДС). Актуализация цен будет происходить не реже, чем раз в три месяца.
На втором этапе внедряется система ежедневных электронных торгов в сотрудничестве с командой "Prozorro. Продажи". На торги будет выставляться часть пустого парка. По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату.
Соответствующие шаги ПАО "Укрзализныця" осуществило во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Украины от 1 февраля 2017 № 64 и приказа Министерства инфраструктуры Украины от 7 декабря 2017 № 425 "О внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".
В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.
Напомним, по словам Кравцова "Укрзализныця" потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки.
Как сообщалось, с 31 октября ПАО "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.
Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, железная дорога, вагон, тарифы, Кабмин
- "Укрзализниця" собирается сократить парк пассажирских вагонов
- "Укрзализниця" будет продавать билеты по новой системе
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек
- C сегодняшнего дня подорожали железнодорожные билеты
- Поезда из Донецка и Одессы будут останавливаться в Киеве на Дарнице
- В "Укрзализныце" допускают подорожание билетов на популярных направлениях до 25%
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина14:34
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Украинка выиграла в американской лотерее 5 миллионов долларов18:20
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- По Украине объявлено штормовое предупреждение - регионы готовятся к "снежному армагеддону" в ближайшие часы17:40
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января11:34
- Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января09:12
- АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс09:05
- Крещенский Сочельник: что надо делать08:50
- Что положить в кошелек для богатства
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины