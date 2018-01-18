В Украине есть клондайк для проходимцев

18.01.2018 08:20

О появившемся в Украине клондайке для проходимцев пишет волонтер Роман Доник в Фейсбуке.

«Сначала клондайком для проходимцев были добробаты. Назвался "добровльцем", "правосеком" и уже профит. Проверить невозможно, людей много. Воевали несколько сотен, называющихся стало несколько тысяч. Сейчас все приобрело структуру, особо не забалуешь. Все кто воевал перезнакомились. Есть ДУК. Есть УДА. Все друг друга знают если не лично, то заочно через "одни руки". Теперь Клондайком для проходимцев стало НАБУ. Точнее сначала для мажоров зашедших туда, а теперь для всякой нечисти которая начинает рассказывать о работе агентом или работе под прикрытием. Ждем теперь агентов НАБУ - "Захара", "Яныка" "Курча" и прочих рыцарей подвешенной метлы и пера. Новая прачечная. Девиз - "Отмой репутацию с НАБУ», - пишет Доник.