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Голосование по закону о реинтреграции Донбасса могут анулировать

19.01.2018 19:50
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Голосование по закону о реинтреграции Донбасса могут анулировать

Нардепы заблокировали возможность подписания закона № 7163» Закон о реинтеграции Донбасса», предложив отменить результаты голосования, пишет ДонПресс
Проект постановления № 7163-П под названием «Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2018 о принятии в целом проекта Закона „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“» зарегистрирован в парламенте сегодня, 19 января.
Его авторами являются народные депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.
До рассмотрения этого законопроекта спикер парламента Андрей Парубий не может подписать закон о реинтеграции Донбасса.



Теги: Донбасс, голосование, отмена, реинтеграция Донбасса
 
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