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Карту Украины изобразили без Крыма
19.01.2018 08:18
Посольство Украины в Португалии обнаружило сюжет одного из местных телеканалов, в котором показали Украину без оккупированной территории Крыма на карте.
Сюжет об украинском Рождество в Визеу снял телеканал Viseu Now.
После публикации карты без полуострова, в канал обратились украинские дипломаты с жалобой.
Посол Украины в Португалии Инна Огнивец обратилась в редакцию Viseu Now с открытым письмом в связи с репортажем.
Источник Важные новости.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, карта
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