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На месте перестрелки в Одессе найден еще один труп: полиция начала штурм здания
Появились подробности нашумевшей перестрелки в Одессе, в результате которой есть не только раненые, но и убитые. Как рассказали в ГУ НП, уже двое убитых и четверо раненых, передает "Диалог.UA". В данный момент полицейские штурмуют помещение, где скрывался один из преступников. Оно ведет прямо к одесским катакомбам, в которых было найдено много оружия. Как рассказал директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде", полиция застрелила преступника, применившего против силовиков оружие.
Еще одного злоумышленника нашли в районе перестрелки, он был мертв. По другим данным – мужчина скончался по дороге в больницу. По данным газеты Думская со ссылкой на собственные источники, перестрелка началась с конфликта между убитым "сталинистом" Валентином Дорошенко, и его другом-уголовником по фамилии Пинин.
После словесной перепалки началась драка, Пинин стал убегать от Дорошенко, а тот бросился его догонять при этом производя выстрелы из пулемета. Пинин скончался на месте.
Соседи услышав стрельбу вызвали полицию. Дорошенко стал стрелять в страж порядка, один из полицейских получил пять пуль в упор, второй – ранение в бедро, а участковый был ранен в грудь. Состояние четвертого пострадавшего неизвестно. Напомним, ранее была опубликованы некоторые подробности из биографии пророссийского сепаратиста Валентина Дорошенко. Также сообщалось, что Дорошенко "добивал" свою жертву, а потом пытался скрыться на территории дома.
Теги: Донбасс, Одесса, труп, перестрелка
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