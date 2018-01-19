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Об Украине можно говорить "хоть в Антарктиде": у Лукашенко неожиданно резко ответили Трампу по поводу переговоров о Донбассе в Минске

19.01.2018 14:42
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Об Украине можно говорить "хоть в Антарктиде": у Лукашенко неожиданно резко ответили Трампу по поводу переговоров о Донбассе в Минске

Власти Беларуси достаточно нервно отреагировали на предложение президента США Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город. Глава МИД страны Владимир Макей заявляет, что "Беларусь не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров", которые "можно перенести хоть в Антарктиду". Об этом белорусский дипломат заявил в комментарии информационному агентству The Associated Press, передает dialog.ua.

Макей заявляет, что официальный Минск никогда не напрашивался в качестве переговорной площадки, предлагая принять участников переговоров по Донбассу. По его словам, Лукашенко согласился после соответствующего предложения стран "Нормандской четверки". Глава МИД страны отметил, что Минск заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе, но лавры миротворца не особо интересуют местные власти. По его словам, переговорную площадку можно организовать "хоть в Антарктиде", главное - добиться успеха.

Глава МИД страны отметил, что Минск заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе, но лавры миротворца не особо интересуют местные власти. По его словам, переговорную площадку можно организовать "хоть в Антарктиде", главное - добиться успеха.

СМИ напоминают, что соответствующее предложение высказал американский лидер во время переговоров с казахстанским коллегой в столице США. При этом эксперты отмечают, что исполнение минских договоренностей зашло в тупик и невыгодно ни одной из сторон конфликта.

Внимание сосредоточено к переговорной площадке Волкера и Суркова, которые обладают реальными полномочиями достигнуть прогресс в решении конфликта.



Теги: Украина, США, Донбасс, Беларусь, Казахстан, МИД, Дональд Трамп, Лукашенко, Минские договоренности
 
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