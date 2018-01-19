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Самые сложные - две вещи: у Порошенко признались, что не так в требованиях МВФ
Администрация президента Украины Петра Порошенко не хочет выполнять все требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда и повышению цены на газ.
Об этом сообщил источник во фракции "Блок Петра Порошенко" в комментарии "Апострофу".
"Сейчас у МВФ к нам есть пять требований. Это – изменения в законопроект об антикоррупционном суде, повышение цены на газ, изменения в закон о пенсионной реформе (но этого можно избежать), назначение нового председателя НБУ (18 января президент внес в парламент постановление о назначении новым главой Нацбанка Якова Смолия, - "Апостроф"). Пятое требование – назначение председателя ПриватБанка, что мы уже сделали", - рассказывает собеседник.
Наибольшее внимание, по его словам, сейчас приковано к двум пунктам – созданию антикоррупционного суда и стоимости газа.
Однако на Банковой пока не готовы идти на уступки МВФ по антикоррупционному суду. Как отметил собеседник "Апострофа", там опасаются, что новый орган может попасть под полное влияние Национального антикоррупционного бюро, чего в АП никак не хотят допустить.
Теги: Донбасс, кредит, МВФ, требование
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