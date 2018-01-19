«Укрзализниця» возобновила онлайн-возврат электронных билетов

19.01.2018 14:20

С сегодняшнего дня, 19 января, вернуть билет на поезд снова можно онлайн. Соответствующую услугу возобновила "Укрзализныця", передает ТСН.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя компании-перевозчика Евгений Кравцов.

"Сегодня возобновили услугу возврата электронных билетов через Интернет. Приостановка этой функции – это был временный вынужденный шаг, которым мы защитили наших клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Такие действия – это оперативные и точечные меры реагирования", - отметил Кравцов.