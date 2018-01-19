- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- Климкин: В оккупированном Донбассе хотят сохранить российскую колонию18:08
- В СБУ рассказали о делах против главарей оккупантов17:14
- СММ ОБСЕ следила за админграницей Херсонщины и Крыма15:45
В законе о реинтеграции Донбасса Россию на самом деле не признали оккупантом
Верховная Рада 18 января приняла во втором чтении и в целом закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Впрочем, по моему мнению, особого прогресса в плане деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Украины после принятия соответствующего закона не будет. Реинтеграция не может происходить без деоккупации – освобождения самих территорий, а такой механизм не прописан.
К тому же в законе есть несколько противоречий. Во-первых, о том, что Россия – оккупант, речь идет только в преамбуле, со ссылкой на обращение Верховной Рады в ООН от 27 января 2015 года, а также на заявление парламента "Об отпоре вооруженной агрессии РФ и преодолении ее последствий".
Во-вторых, в законе прописано, что Россия несет ответственность за убытки, причиненные ею вследствие войны против Украины. В то же время посол США в Украине Мари Йованович заявила, что украинское правительство должно платить пенсии людям, проживающим на оккупированных территориях. По мнению посла, таким решением украинская власть сможет показать свою поддержку гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Довольно странная логика у госпожи Йованович.
Хотел бы обратить внимание на заявление Порошенко, что освобождение оккупированных территорий будет происходить мирным дипломатическим путем. Но в документе прописано усиление полномочий президента именно в силовом секторе. В частности, проведение обысков, проникновение в жилища, задержания и изъятия личного транспорта.
Согласно закону о реинтеграции, президент оставляет за собой право на единоличное принятие решений. Без согласования с парламентом глава государства может вводить чрезвычайное положение, использовать ВСУ по всей территории Украины. Силовикам предоставлены беспрецедентные права. Это нарушение основных конституционных норм.
Де-факто это может привести к преследованию политических оппонентов. Все эти дополнительные меры могут быть задействованы как инструмент борьбы с внутренней оппозицией.
Кроме того, в законе хоть и завуалированно, но есть привязка к Минским соглашениям, против чего выступал ряд народных депутатов. О минском процессе со ссылкой на резолюцию Генассамблеи ООН упоминается в преамбуле. Там есть упоминание заявления ВР "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий", в котором и есть упоминание Минских соглашений. Но Минские соглашения не являются межгосударственным соглашением и никем не реализованы.
Поэтому не было проголосовано предложение о расторжении дипломатических отношений с РФ и признании "ЛДНР" террористическими организациями. Этот закон изначально был привязан ко встречам Волкера и Суркова. Хотя переговоры не имели существенных результатов, у них есть один общий знаменатель – политическая часть Минских соглашений должна быть имплементирована. То есть урегулирование конфликта должно происходить исключительно в рамках Минских договоренностей.
К тому же Россию на самом деле не признали оккупантом собственно потому, что товарооборот между нашими государствами за последний год странным образом не уменьшился, а увеличился.
Увеличение товарооборота между Украиной и РФ – загадка. Идет война, а товарооборот со страной-оккупантом увеличивается. Это ответ, почему Россию не признали страной-оккупантом.
Кстати, основным поставщиком угля в Украину является как раз Россия, которая выступает страной-транзитером. Накануне принятия закона о реинтеграции появилось сообщение, что Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину. Об этом говорится в приказе министерства №1905 от 29 декабря 2017 года. Причиной отмены санкций указаны "материалы Службы безопасности Украины от 26 декабря".
Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook, передает gordonua.com.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, реинтеграция Донбасса
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса
- "Россия может признать независимыми республиками оккупированные территории Донбасса", - российский политолог оценил возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории
- Лавров озвучил позицию РФ по Минским соглашениям
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе07:37
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен07:20
- В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел07:05
- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе07:37
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен07:20
- В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел07:05
- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- В «ДНР» идет подготовка к большим боям