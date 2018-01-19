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Венгрия — против Украины

19.01.2018 08:51
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Венгрия — против Украины

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет способствовать сближению Украины с НАТО из-за закона об образовании
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО - Украина на уровне министров обороны. Об этом он сказал после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, передает 112.
Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права.
"Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье", –подчеркнул министр.
Политик добавил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.
Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.
"В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств", – заявил он.
Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", положения которого (в частности ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести в отношении этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.
12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию относительно украинского закона "Об образовании". Украинскую власть, в частности, призвали прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать "более гибкую модель" двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит к коренным народам и национальным меньшинствам



Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, НАТО
 
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