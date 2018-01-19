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Возле школы в Одессе преступники начали стрелять по людям: есть убитый и раненые. ВИДЕО
Один из раненых находится в очень тяжелом состоянии. Погибшим оказался 60-летний одессит, которого за правонарушение задерживала полиция. Соседи злоумышленника рассказали, что у того "давно поехала крыша". А сегодня днем, 19 января, мужчина выбежал из калитки и открыл стрельбу, передает "Диалог.UA". ЧП произошло в районе одесской школы № 122 по улице Новосельского, 48, где в одном из домов скрывались несколько криминальных личностей.
Как рассказали соседи 60-летнего мужчины, пять последних лет тот вел себя тихо, но сегодня как с цепи сорвался: выбежал на улицу с пистолетом и открыл беспорядочную стрельбу.
Вызванные на место полицейские развернули целую спецоперацию, в ходе которой есть раненые. По словам очевидцев, один из преступников ранил прохожего, по другим данным – работника полиции. Когда раненый упал, то злоумышленник подбежал к нему еще раз и выстрелил, затем приблизился ко двору и стал открывать калитку. В этот момент он был застрелен.
В ГУ НП рассказали, что в ходе спецоперации по обезвреживанию 60-летнего стрелка были ранены трое сотрудников полиции - участковый и два оперативника Приморского отдела. По официальной версии, силовики пришли к дому, где скрывались разыскиваемые за злодеяние правонарушители, один из них начал стрелять по полицейским, и был застрелен на месте прибывшими на подмогу работниками полиции.
Теги: Донбасс, Одесса, школа, стрельба
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