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Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в страну.
Об этом в перерыве заседания Оболонского районного суда, в котором рассматривается дело о госизмене бывшего главы государства, заявил его адвокат Виталий Сердюк, пишет «Укринформ».
«Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», — сказал он.
По его словам, у Януковича есть свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, «в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование».
При этом адвокат заявляет, что допросы Януковича не проводятся по вине украинских правоохранителей.
«Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос», — пояснил он.
После допроса Януковича в Святошинском суде, который проводился при помощи Skype, «все получили указание не допустить повторного развития событий», говорит Сердюк.
Защита Януковича уверяет, что он неоднократно обращался в суд с просьбой допросить его.
Источник Важные новости.
Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Янукович
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