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Завалит снегом: для части Украины наступит "армагеддон"
19.01.2018 21:32
С запада в Украину придут новые снегопады, также сложной погодная ситуация остается на юге страны.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Атмосферную циклоническую полосу разорвало, часть непогоды пошла на север, часть - на Черное море. А из Польши нас забросает очередной порцией снега.
Тяжелой остается ситуация на юге, особенно на Одесщине, - там к сегодняшнему армагеддону с осадками добавился штормовой ветер", - подчеркнула она.
Катаклизмов в Киеве не ожидается, отметила Диденко.
Теги: Донбасс, снегопад, армагеддон, прогноз погоды
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